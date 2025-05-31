Зеленодольский завод в июне завершит испытания пассажирского судна на водороде

Зеленодольский судостроительный завод завершает испытания первого пассажирского судна на водороде, для окончания работ потребуется 10–15 дней. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода Александр Филиппов.

Зеленодольский завод входит в судостроительную компанию «Ак Барс». Ранее она планировала до конца 2023 года сдать в эксплуатацию пассажирское судно на водородном топливе. Сроки были перенесены из-за задержек с поставкой энергетического оборудования.

Судно проекта 00393 управляется двумя членами экипажа и может перевозить до 10 пассажиров со скоростью 12,2 км/ч. Автономность плавания составляет пять часов.

Влас Северин