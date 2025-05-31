В Новороссийске в акватории морского порта пройдут военные учения 31 мая

Жителей и гостей Новороссийска предупредили о проведении учений 31 мая дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Учения запланированы в период с 16:00 до 18:00. Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также во время учения будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и напоминают, что во время проведения стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, а также спортивные и прогулочные суда, гидроциклы, виндсерфинг, сапборд и водолазные спуски.

Алена Воробьева