Власти Дона запретят продажу алкоголя в День защиты детей

В Ростовской области 1 июня запретят продажу алкогольных напитков в связи с Днём защиты детей. Об ограничении сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Власти региона принимают такое решение ежегодно в первый день лета. Запрет распространяется только на магазины и заведения, торгующие спиртным навынос, поясняет источник.

Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, где подают алкоголь для употребления на месте, продолжат работать в обычном режиме.

Валентина Любашенко