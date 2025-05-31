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Власти Дона запретят продажу алкоголя в День защиты детей

В Ростовской области 1 июня запретят продажу алкогольных напитков в связи с Днём защиты детей. Об ограничении сообщила пресс-служба донского правительства.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Власти региона принимают такое решение ежегодно в первый день лета. Запрет распространяется только на магазины и заведения, торгующие спиртным навынос, поясняет источник.

Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, где подают алкоголь для употребления на месте, продолжат работать в обычном режиме.

Валентина Любашенко

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