В Северной Осетии земские работники культуры получат по 1 млн рублей

В Республике Северная Осетия-Алания стартовала программа «Земский работник культуры». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он уточнил, что уже в 2025 году семь специалистов начнут работу в сельских районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам главы республики, каждый из земских работников культуры получит по 1 млн руб. в виде единовременной выплаты. «По условиям программы, специалисты должны проработать на новом месте пять лет. Деньги, которые они получат, можно использовать по собственному усмотрению — ограничений на расходование нет», — разъяснил Сергей Меняйло.

Он добавил, что программа обеспечит приток энергичных и профессионально подготовленных работников культуры в малые города и села региона.

Подать заявку на участие в программе можно до 15 июля в министерство культуры Северной Осетии.

Ефим Мартов