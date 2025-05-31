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Прокуратура начала проверку после обрушения навеса жилого дома под Астраханью

Прокуратура приступила к проверке по факту частичного обрушения навеса многоквартирного дома в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о двухэтажном жилом доме из 17 квартир по ул. Астраханская. Здание признано аварийным в 2020 году. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал.

На место выехал Ахтубинский городской прокурор Александр Боковиков. Надзорное ведомство взяло на контроль вопрос расселения жильцов этого дома.

Павел Фролов

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