Казань заняла 63-е место среди российских городов по доходности от аренды комнат

Казань расположилась на 63-м месте среди российских городов по инвестиционной доходности от аренды комнат. Об этом свидетельствуют данные аналитики портала «Мир квартир».

В столице Татарстана инвестиции в покупку комнаты для последующей сдачи в аренду окупятся за 12,3 года. Средняя цена комнаты в Казани составляет 2,2 млн руб., а ежемесячная арендная плата — 15,2 тыс. руб. Инвестиционная доходность таких объектов достигает 8,2% годовых.

Для сравнения, в Череповце инвестиционная доходность комнат для аренды составляет 20,4% годовых, а срок окупаемости — 4,9 года. В Нижнем Тагиле эти показатели равны 19,3% и 5,2 года соответственно. В Мурманске доходность составляет 16,6%, а окупаемость — 6 лет. В Брянске, Рязани и Ульяновске доходность колеблется от 16,3% до 16,4%, а срок окупаемости — 6,1 года.

В среднем по России комнаты стоят 1,4 млн руб. и сдаются за 12,2 тыс. руб. в месяц. Средняя инвестиционная доходность по стране составляет 10,4% годовых, а средний срок окупаемости — 9,6 года.

Влас Северин