В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом

Отключать горячую воду в жилых домах в России каждый год надо для проведения проверок и ремонта трубопроводов. Это должно помочь избежать аварий и обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колунов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Колунов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он напомнил, что воду отключают период с мая по конец августа-начало сентября. Депутат утверждает, что в теплые месяцы остановка котельных «не сильно влияет на качество жизни», так как в домах нет отопления, а на улице теплая погода. Господин Колунов уточнил, что с годами срок отключения воды сокращается: в начале нулевых воду отключали на три недели, сейчас — не более чем на десять дней.

Депутат говорил, что срок отключения можно сократить до недели, но отказаться от этой практики нельзя. В Москве сезон отключения горячей воды начался в середине мая. Проверить даты ее отключения по конкретному адресу можно на сайте мэрии.