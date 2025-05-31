Жителям Ставрополья разъяснили, как действовать при уровнях опасности теракта

Антитеррористическая комиссия Ставропольского края подготовила памятку, в которой разъясняется как жителям региона действовать при установленных уровнях террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба АТК СК. Здесь уточнили, что такие уровни могут устанавливаться в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы теракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в памятке говорится, что есть три уровня опасности: повышенный «синий», высокий «желтый» и критический «красный». Первый устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта. Второй – при наличии подтвержденных данных о возможности совершения теракта. «Красный» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта. При каждом уровне угрозы определен порядок действий, которые необходимо выполнить жителям края. Этот перечень зафиксирован в памятке АТК СК (опубликована в ее Telegram-канале).

По информации пресс-службы комиссии, «синий» и «желтый» уровни вводятся в крае, изменяются и снимаются по решению председателя антитеррористической комиссии по согласованию с руководителем действующего в регионе территориального органа безопасности. «О принятом решении немедленно информируется глава Национального антитеррористического комитета (НАК)», – пояснили в пресс-службе.

Здесь добавили, что «красный» уровень устанавливается и отменяется председателем НАК по представлению руководителя АТК СК. Глава НАК вправе вводить и снимать любой уровень террористической опасности, подчеркнули в комиссии.

«О введении, изменении или отмене уровня террористической опасности немедленно сообщают через СМИ. Объявляют, на какой срок и в пределах какой территории он устанавливается», – резюмировали в пресс-службе.

Владимир Андреев