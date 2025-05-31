За сутки в Казани произошло 196 ДТП, 6 человек пострадали

На дорогах Казани за последние 24 часа зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Всего в шести ДТП пострадали 6 человек. Причинами инцидентов стали наезд на пешеходов при выезде с прилегающих территорий, столкновение при повороте налево и на переходах проезжей части, а также столкновение транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД оформили 84 дорожных происшествия через специализированные центры и еще 33 случая непосредственно на местах аварий.

За день правоохранители выявили 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 6 случаев вождения без соответствующих прав. Также к административной ответственности привлекли 7 мотоциклистов за нарушения ПДД. В территориальный отдел полиции доставлен 1 гражданин, подозреваемый в совершении преступления.

Влас Северин