Новый генплан Новороссийска препятствует реализации инвестпроекта туристическо-рекреационного кластера «Абрау-Дюрсо», соглашение о котором подписали в 2022 году ГК «Абрау-Дюрсо» и госкорпорация «Туризм.РФ». Земельные участки, выделенные под кластер, в том числе под строительство гостиниц, согласно новому генплану, отнесены преимущественно к функциональным зонам озелененных территорий общего пользования и к зонам сельскохозяйственного назначения. Данные зоны не предусматривают возможности возведения объектов капитального строительства. Адвокат Мушег Балян считает, что поскольку в проекте задействованы Минстрой РФ и администрация Краснодарского края, компромисс может быть достигнут в процессе обсуждения.

Мушег Балян

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«При разработке такого масштабного туристического проекта обязательно наличие экспертизы, в которой должен быть проанализирован широкий спектр факторов, и генплан территории является одним из основных.

Должны были проходить общественные обсуждения проекта генерального плана, где рассматриваются все важные аспекты, тем более те, которые затрагивают федеральные и региональные интересы.

В случае если утвержденный генплан действительно ставит под вопрос реализацию туристического кластера, могут быть инициированы публичные слушания для внесения изменений. Главное здесь — учитывать баланс региональных и федеральных интересов, экономическую составляющую, а также уникальность самого места. Если итоговое решение по результатам публичных слушаний не устроит инициаторов, то они вправе обратиться в суд за защитой своих прав и интересов».