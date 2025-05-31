Выставка уличной фотографии, творческая встреча с режиссером Анной Меликян и фестиваль «Сибирский плацдарм»

Где откроется выставка уличной фотографии и чьи работы там можно будет увидеть. Когда состоится творческая встреча с режиссером и продюсером Анной Меликян, а также что ожидает участников фестиваля «Сибирский плацдарм», организаторы которого реконструируют эпоху Средневековья.

31 мая (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинотеатре «Победа» пройдет творческая встреча с режиссером, сценаристом и продюсером Анной Меликян. Она расскажет о том, как снять свой первый фильм и сформировать его фестивальную историю, а также поделится опытом работы в индустрии. В 1990-х Анна Меликян принимала участие в создании «новогодних огоньков» и шоу-программ. В 2004-м дебютировала с комедией «Марс». Картину тогда отобрали в программу Берлинского кинофестиваля. Следующий ее фильм «Русалка» получил широкое признание зрителей. На кинофестивале в Сандэнсе за эту картину она получила приз за режиссуру. Начало в 11:00.

В этот же день в «Победе» состоится встреча с искусствоведом Елизаветой Лихачевой. Она расскажет о сверхзадаче в искусстве и кинематографе, а также поделится тем, как раскрывается сибирская самоидентичность и что представляет собой «Сибирский код». Начало в 19:00.

В Новосибирской государственной филармонии выступит Зарина Шиманская. В рамках фестиваля «Россия. Музыка. Сибирь» пианистка исполнит концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, а также Симфонию №9 «Из Нового света» Антонина Дворжака. Зарина Шиманская регулярно гастролирует в России, странах Европы и Азии как солистка и пианистка, в составе ансамблей и с симфоническими оркестрами. Начало в 18:00.

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В парке культуры и отдыха «Заельцовский» состоится детский спортивно-исторический фестиваль «Сибирский плацдарм». Организаторы обещают погрузить участников в эпоху Средневековья. Гости мероприятия проведут настоящую осаду крепости, а также научатся стрелять из лука. Также в программе — соревнования по боевому фехтованию и ярмарка ремесел. Начало в 12:00.

В арт-резиденции «Фактура» откроется выставка уличной фотографии — «Город в кадре». Экспозиция раскрывает жизнь Новосибирска через снимок, все — от шумных улиц до уютных уголков мегаполиса. В день открытия гостей выставки ждут лекции профессиональных фотографов: Алены Климченко, участвовавшей в организации двух крупнейших фотофестивалей, персональных и групповых выставок в России, Нидерландах, Италии, Франции; Ивана Бибика, члена фотоклуба «Практика». Иван Бибик расскажет как проводить съемки в людных местах. Начало в 14:00.

1 июня (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Kobal Collection / предоставлено Victoria and Albert Museum, London Фото: The Kobal Collection / предоставлено Victoria and Albert Museum, London

Музыкальный театр представит мюзикл «Римские каникулы» — сценическую версию фильма режиссера Уильяма Уайлера с Грегори Пеком и Одри Хепберн в главных ролях, вышедшую в 1953 году. Это история принцессы несуществующего государства и американского репортера, которая разворачивается в Риме. В ролях — Александр Крюков, Никита Воробьев, Александр Выскрибенцев и другие. Свой взгляд на знаменитое произведение представит режиссер Филипп Разенков. Начало в 18:00.

2 июня (понедельник)

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В «Белой галерее» пройдет фестиваль «Дизайн код», который представит работы юных дизайнеров. Его участники — дети и подростки в возрасте от восьми до 18 лет. Экспозиция выставки включает как традиционные выставочные работы, так и интерактивные инсталляции. Начало в 12:00.

3 июня (вторник)

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В Доме ученых СО РАН покажут спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби». На сцену выйдут актеры Зоя Буряк, Сергей Мухин, Евгений Воскресенский, Анастасия Савосина, Эвелина Бледанс и другие. Известную историю представят режиссеры Александр Усердин и Михаил Лукин. Начало в 19:00.

4 июня (среда)

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В «Тихом дворике» Новосибирской государственной филармонии «Сибирский диксиленд» представит «Джазовый дворик». Музыканты исполнят известные произведения Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Грегори Портера, Сергея Гершеновича и других выдающихся музыкантов. Начало в 19:00.

5 июня (четверг)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Грузинское застолье». В программе заявлены застольные песни и тосты, тбилисский городской романс и хиты ансамбля «Орэра». Зрители услышат композиции из фильмов «Не горюй!» и «Мимино». Начало в 19:00.

6 июня (пятница)

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В библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина пройдет лекция «Женская перспектива: художницы и их видение мира». Искусствовед и библиотекарь Наталья Вейлерт расскажет о роли женщин-художниц в мировой истории, а также об их становлении и признании сообществом. Начало в 18:30.