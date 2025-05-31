МВД: мошенники изменили схему получения доступа к «Госуслугам»

МВД России сообщило, что мошенники изменили способы получения незаконного доступа к аккаунтам на «Госуслагах». Ведомство пояснило, что они стали чаще призывать людей в якобы техническую поддержку.

«В 2025 году прослеживается видоизменение как способов получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги", так и целей, преследуемых злоумышленниками. Злоумышленники чаще заставляют гражданина самому обратиться в "техническую поддержку", предоставляя при этом поддельный номер»,— сообщила пресс-служба МВД ТАСС.

Как добавило ведомство, жертве поступает письмо на электронную почту или в мессенджер, оно замаскировано под автоматическое сообщение. В нем говорится о взломе учетной записи на «Госуслугах», а также указан фейковый номер технической поддержки. Когда человек звонит по этому телефону, ему отвечают мошенники.