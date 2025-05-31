В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны-камикадзе атаковали поселок Уборки в Климовском районе. Местный житель получил ранения.

Как уточнил глава региона в Telegram-канале, мужчину доставили в больницу. Он также призвал жителей области сохранять осторожность и бдительность.

Ранее об атаке дронов сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В селе Сухиновка Глушковского района пострадал 66-летний местный житель. Всего, как сообщал глава региона 30 мая, в результате атак ранены четыре человека. В Белгородской области погиб один человек, еще семь получили травмы.