С высоты радости

В столице Дона прошел финал конкурса «Созвездие – 2025». Это – Областной фестиваль художественного творчества воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он проводится в регионе с 1998 года и направлен на социализацию, творческое развитие и поддержку одаренных учеников. Ежегодно «Созвездие» собирает сотни участников. В 2025 году 24 центра помощи детям со всего донского региона представили на суд жюри творческие номера 245 воспитанников. 96 из них прошли в финал. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал конкурса «Созвездие-2025» состоялся в Ростове-на-Дону накануне Дня защиты детей

Фото: Кирилл Саблин Финал конкурса «Созвездие-2025» состоялся в Ростове-на-Дону накануне Дня защиты детей

Фото: Кирилл Саблин