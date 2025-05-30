Украина отказалась выплачивать кредиторам $665 млн за май

Министерство финансов Украины объявило о приостановке выплат по государственным деривативам, подчеркнув, что это не приведет к дефолту. Ведомство уточнило, что на 30 апреля 2025 года сумма обязательств составляет $665,4 млн, но выплаты, запланированные на 2 июня 2025 года, не будут произведены из-за моратория, введенного 27 августа 2024 года.

Минфин подчеркнул, что мораторий не повлияет на обязательства по внешним облигациям внутреннего госзайма. Ведомство заявило о своей приверженности диалогу с инвесторами для достижения реструктуризации деривативов, которая обеспечит долгосрочную устойчивость долга.

В апреле Украина провела консультации с членами специального комитета, включающего институциональных инвесторов, владеющих около 30% привязанных к ВВП облигаций. Стороны не смогли договориться о реструктуризации варрантов на сумму $2,6 млрд, выпущенных в 2015 году с погашением до 2041 года. В прошлом году Украина добилась отсрочки по внешнему долгу, но ВВП-варранты не вошли в эту сделку.