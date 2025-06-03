— это цифровая платформа, созданная по инициативе правительства Москвы в 2020 году и предназначенная для планирования путешествий по России. Она предоставляет пользователям возможность:

создавать индивидуальные маршруты с помощью планировщика путешествий;

бронировать билеты на транспорт, жилье, рестораны, экскурсии и мероприятия;

получать персонализированные рекомендации благодаря встроенному ИИ-помощнику.

Только с начала 2025 года сервисом воспользовались 13 млн раз, что в 4 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Пользователи могут выбирать более чем из 900 готовых маршрутов и 50 тыс. предложений по 85 регионам страны.