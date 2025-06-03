Импортозамещение через сотрудничество

«ЛАНИТ-Интеграция» начала сотрудничать с «Р7-Офисом» с 2019 года, еще до того как импортозамещение стало активно развиваться. Это партнерство позволило совместно пройти путь адаптации продуктов и сервисов, выработав эффективные модели взаимодействия.

Одним из ключевых направлений стала совместная техническая поддержка: с 2022 года вендор разделяет линии поддержки, обеспечивая комплексное сопровождение продукта у заказчиков. Еще одним важным аспектом сотрудничества является разработка плагинов, расширяющих функциональность офисного пакета. На сегодня создано порядка 12 решений, включая два флагманских — аналитика и коннектор к базам данных, которые пользуются высоким спросом и доступны в магазине приложений вендора. Также совместно реализуются обучающие программы на базе «Сетевой академии ЛАНИТ», включая курсы для пользователей и преподавателей с возможностью сертификации как специалистов, так и учебных центров. Этот опыт демонстрирует успешную интеграцию продуктов вендора в сервисную модель партнера, позволяя предлагать заказчикам полный цикл услуг: от внедрения ПО до обучения и технической поддержки.