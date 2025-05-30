Ростов мобилизовал 344 единицы техники для борьбы со стихией в 2025 году

На территории Ростова-на-Дону с 30 апреля по 15 октября был введен особый противопожарный режим. Режим установлен для минимизации ландшафтных пожаров в условиях повышенной опасности и предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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По сведениям источника, для контроля пожарную обстановку контролируют камеры видеонаблюдения и рабочие межведомственные группы, состоящие из сотрудников ПСГ, МЧС, казачьих и добровольных дружин.

«На территории восьми районов города определены 90 участков улиц с 211 домовладениями и 42 места возможного затопления автодорог. Этим участкам уделяется особое внимание при прогнозируемых обильных осадках в виде дождя»,— отметил заместитель главы Ростова по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Тарас Дядьков.

Для реагирования на возможные происшествия, связанные с погодными явлениями, в городе предусмотрена группировка сил и средств федеральных, областных и городских спасательных формирований, ресурсоснабжающих организаций и органов администрации в составе 861 человека и 344 единиц техники, уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко