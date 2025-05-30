ЮФУ и консерватория Рахманинова в рейтинге Forbes

Южный федеральный университет и Ростовская консерватория имени Рахманинова попали в рейтинг Forbes «100 лучших вузов России 2025 года». Об этом сообщает «Центр дизайна данных НИУ ВШЭ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

По опубликованным данным, ЮФУ занял 39-е место, опустившись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения стали нулевые баллы по международному признанию против трех баллов годом ранее, а также падение показателей развития профессиональных связей с 18,5 до 13,2 балла.

Консерватория имени Рахманинова впервые вошла в топ-100, заняв 51-ю строчку с общим результатом 24,7 балла. Сильными сторонами учебного заведения стали развитая сеть профессиональных контактов (18,8 балла) и академическая среда (5,9 балла). По остальным критериям консерватория получила нулевые оценки.

Первые три места рейтинга заняли Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики и МГУ, уточняет источник.

Валентина Любашенко