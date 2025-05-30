Фестивальный «МОСТ», музыкальное «лото» и поэтический «завтрак»

В предстоящие семь дней ростовчане и гости города смогут посетить концерты, выставки, мастер-классы или прогуляться с экскурсией по старым кварталам мегаполиса. Так же у всех желающих есть возможность увидеть кино- и театральные премьеры, либо стать участниками лекториев и поэтических встреч. Подробности — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

На какие экскурсии сходить

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

31 мая в 14:00 в Ростовской филармонии состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Дон» по мотивам сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Организаторы обещают юным слушателям и их родителям удивительное по красоте и звучанию музыкальное путешествие. Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

31 мая в 16:30 в ТЦ «Мега» шоу «Роблокс Квин и Даня Припут». В программе — звезды интернета и популярные блогеры. Вход свободный, регистрация необязательна (12+).

1 июня в 20:00 на площадке джазового клуба «Эссе» даст концерт биг-бенд детской школы ростовского контрабасиста, профессора Кима Назаретова. Его имя известно на весь мир. Традиции южного джаза, заложенные маэстро, живы до сих пор. Стоимость билетов —1200 руб. (12+)

2 июня в 17:00 в Ростовской филармонии состоится открытие фестивального клуба «МОСТ». Ведущий — музыковед, музыкальный критик, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев. Также перед зрителями выступит художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Стоимость билетов —от 500 руб. (12+)

5 июня в 19:00 на музыкальной площадке бара «Баба Люба» состоится музыкальное лото «ТОП СТОП». Как указано в программе шоу, для гостей прозвучат 10 самых известных песен группы «Король и Шут» и более 100 хитов других исполнителей. Надо слушать, зачеркивать и петь вместе с ведущими. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

31 мая в 18:00 на сцене Молодежного театра покажут спектакль «Зойкина квартира». Действие разворачивается в Москве, во времена НЭПа. Тридцатипятилетняя Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую, под прикрытием которой устраивается дом свиданий. Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

31 мая в 18:30 в театре драмы им. Максима Горького — комедия «Плохие парни». Пьесу написал драматург Рэй Куни. В качестве режиссера-постановщика выступил режиссер Богдан Петканин, знакомый ростовчанам по другим театральным премьерам. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

3 июня в 19:00 на сцене Конгресс-холла ДГТУ модно — спектакль Woman («Женщина»). Главные героини — экзальтированная Изольда, воспитанная на романах и классической музыке, диджей Ксения, переехавшая в Москву из Сыктывкара, блогер и семейный психолог Анна. Они расскажут ироничную историю о психологии отношений между мужчинами и женщинами. Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

3 июня в 19:00 на сцене Дома офицеров состоится спектакль «Секреты мужчин среднего возраста». По сути, это еще один ответ на вопрос «Чего хотят мужчины?». Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

5 июня в 19:00 на сцене ДК «Ростсельмаш» развернется «Московский салон красоты, или о чем говорят женщины». Место действия пьесы зашифровано в ее названии. Организаторы обещают раскрыть зрителям многие женские секреты. Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

С 31 мая по 6 июня в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы ФИЛЬМА-фэнтези «Соловей против Муромца». Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Теперь его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит вернуть честное имя папы. Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Еще одна кинопремьера в указанные дни — комедия «Снежный человек». У замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. И вот родители решают отметить день рождения деда в деревне… Стоимость билетов — от 490 руб. (16+)

Для юных зрителей — фильм «Сокровища гномов». Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

31 мая в 18:00 в Центре современной культуры «Степь» состоится кинопоказ «Как Лев Толстой». История об одной семье и непростых взаимоотношениях отца и сына. Однажды глава семьи уходит из дома без объяснения причин, мать сообщает об этом сыну. Он уже вместе со своим сыном отправляется на поиски отца и деда. Вход бесплатный. (16+)

Вверх

На какие экскурсии сходить

31 мая в 13:00 и 5 июня в Мастерской художественного стекла Игнатовых в 10:00 состоится экскурсия-выставка. В игровой форме владелец стеклодувной мастерской расскажет и покажет гостям как создаются из стекла произведения искусства. Также в программе — мастер-класс. Стоимость билетов — от 850 руб. (6+).

5 июня в 18:30 можно сходить на пешеходную экскурсию «Тайны крепостного квартала». Старт — от памятник Елизавете Петровне в Покровском сквере. За два часа гид проведет по ростовским кварталам и представит «всю хронологию развития города». Стоимость участия — 2100 руб. (6+).

Вверх

Чем еще можно заняться

31 мая в 15:00 в Донской государственной публичной библиотеке состоится

мастер-класс по китайской каллиграфии. В роли мастера — студент третьего курса ЮФУ Ли Цзяньтань. Вход — свободный, по предварительной регистрации. (12+).

31 мая в 17:00 культурное пространство «Циферблат» предлагает послушать лекцию «Философия возраста. Загадочные циклы в жизни человека». Преподаватель школы философии «Новый Акрополь» в Москве Анастасия Арискина расскажет о семилетних возрастных циклах (от 0 лет до 84-х). Стоимость билета — от 300 руб. (16+).

31 мая в 19:00 на площадке ресторана «Сиеста» пройдет гастроужин «День креветок». В программе — разнообразные блюда из популярного морепродукта и дегустация напитков.

Стоимость входа — от 1800 руб. (18+).

1 июня в 11:00 в кафе «Зеленая горка» состоится «Поэтический завтрак». Оргнизаторы обещают много поэзии, вкусный кофе и дружескую атмосферу. Стоимость входа — 150 руб. (16+).

4 июня в 18:30 — открытый урок по гончарному делу в «Арт-школе». Организаторы предлагают поработать в технике ручной лепки и за гончарным кругом. Ученики своими руками создадут пару из чашки и блюдца — для чаепития. Вход свободный. (6+)

Вверх