Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Май Митурич. К мысу радости»

Дата: до 12 октября Место: Новая Третьяковка

Май Митурич — художник, создавший образы Бармалея, Мухи-Цокотухи, Алисы в Стране чудес и других любимых героев. Его работы к книгам Чуковского, Маршака, Киплинга и Кэрролла давно стали классикой детской литературы. На выставке в Новой Третьяковке можно увидеть не только знаменитые книжные иллюстрации, но и менее известные стороны творчества Митурича: портреты, пейзажи, натюрморты. Особый интерес представляют архивные материалы: детские рисунки художника, его дипломная работа, международные награды и именная японская печать. Отдельная часть экспозиции расскажет о творческой династии: отце-художнике Петре Митуриче и матери Вере Хлебниковой, сестре поэта Велимира Хлебникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Май Митурич, «Нынче Муха-Цокотуха именинница!», 1986 год

Май Митурич, «Нынче Муха-Цокотуха именинница!», 1986 год



«Подвиг музея»

Дата: до 7 сентября Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина

К 80-летию Победы Пушкинский и Русский музеи представляют совместный проект. Центр повествования — история сотрудников ГМИИ в 1941–1945 годах и их профессионального долга. Экспозиция включает слепки, живопись, графику и редкие архивные материалы. Особый интерес представляют 55 ранее не выставлявшихся фотографий Николая Свищова-Паолы, запечатлевших музей в военные годы. Эти кадры — одновременно хроника времени и художественные произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Подвиг музея»

Выставка «Подвиг музея»



Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие

Дата: до 3 августа Место: Еврейский музей и центр толерантности

Выставка «Танец ХХ века» объединяет более 200 работ Матисса, Малевича, Кандинского, Бакста и других мастеров. Проект, созданный при участии Большого театра, исследует влияние хореографии на изобразительное искусство и наоборот. Экспозиция построена не по хронологии, а как серия визуальных новелл. Открывает ее раздел об Айседоре Дункан, чьи свободные танцы вдохновляли Серова и Бакста. Далее — лаборатории 1920-х, где танец изучали как точную науку, и супрематический балет ученицы Малевича Нины Коган. Особое внимание уделено костюмам Бенуа, Гончаровой и Делоне, японскому «Буто» и культовому «Болеро» Бежара. Выставка становится диалогом эпох: футуристические эксперименты 1920-х перекликаются с работами современных хореографов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анри Матисс, «Балерина»

Анри Матисс, «Балерина»



ТЕАТР

«Остров Сахалин»

Дата: 8, 14 и 23 июня Место: РАМТ

Путевые заметки из поездки на Сахалин рисуют другого Чехова. Вместо красивых пейзажей — сухие цифры, вместо развернутых диалогов — рваные реплики. Этого писателю было достаточно, чтобы написать роман. В своей же постановке режиссер Олег Долин решил добавить к первоисточнику и официальным документам еще один штрих — письма родных к Чехову. Так образ складывается не только из того, что видел драматург, но и из переживаний близких. Главные роли сыграли Антон Лаптев, Алексей Гладков и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Остров Сахалин»

Фото: Александр Иванишин Спектакль «Остров Сахалин»

Фото: Александр Иванишин

«Стоики»

Дата: 19 июня Место: МХТ имени Чехова

Дмитрий Данилов, известный по хитовым пьесам «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой», создал новую работу «Стоики» специально для МХТ. На первый взгляд это история о взаимоотношениях матери за сорок, ее мужа, их взрослой дочери и ее возлюбленного. В центре внимания как будто их личная жизнь и вечный конфликт поколений. При этом герои пьесы и постановки существуют в странной реальности после какого-то глобального катаклизма, их мир стал хрупким и непредсказуемым. Поэтому их версия стоицизма — это продолжать жить, сопротивляясь обстоятельствам внешним и внутренним. В ролях: Павел Табаков, Мария Фомина, Светлана Колпакова и Александр Усов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Стоики»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Спектакль «Стоики»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Лица»

Дата: 26 июня Место: Et Cetera

Постановка «Лица» оживляет чеховскую прозу — без декораций и сложных режиссерских ходов, только текст и актерское мастерство. На сцене всего два актера — Александр Калягин (он же выступил режиссером постановки) и Владимир Симонов. В спектакль включены «Злоумышленник», «Дипломат» и другие рассказы Чехова. Всегда актуальные, броские и очень смешные. Именно это Калягин-режиссер и взял за основу.