В Сочи задержали мужчину, закидавшего синагогу камнями

В Сочи на синагогу совершено нападение, сообщает пресс-служба главного раввина России Берла Лазара. Инцидент произошел днем 29 мая, передает «Интерфакс».

Неизвестный мужчина приехал к синагоге на такси. Выйдя из машины, он достал молоток и, угрожая сторожу, попытался войти в здание. В это время в синагоге проходило занятие детского кружка. Нападавший выломал калитку и проник во двор, но не смог попасть внутрь.

До прибытия полиции мужчина закидал здание камнями. Представитель пресс-службы добавил, что нападавший не выкрикивал лозунгов, но снимал происходящее на телефон. Нападавший задержан.