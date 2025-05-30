В Ростовской области энергетики предупредили о риске веерных отключений

Четыре города Ростовской области — Ростов-на-Дону, Батайск, Азов и Аксай — летом могут столкнуться с веерными отключениями электричества. Об этом сообщил на «круглом столе», организованном комитетом по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Законодательного собрания Ростовской области директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Александр Кириченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Если повторятся условия 2024 года, это может привести к вводу графика аварийных ограничений»,— заявил Александр Кириченко.

По словам первого заместителя председателя Заксобрания Сергей Михалева, в 2024 году власти приняли решение построить несколько крупных энергообъектов, региону выделили федеральное финансирование, однако, в 2025 году успеют ввести в эксплуатацию только новую трансформаторную подгруппу, потому что средств по-прежнему недостаточно.

«Сохраняются трудности с Новочеркасской ГРЭС — именно аварии на этой станции минувшим летом стали главной причиной веерных ограничений. В настоящее время на станции отремонтируют три блока, этого вроде бы должно хватить, но из-за износа оборудования нельзя исключить аварийные остановки блоков в период пиковых температур»,— пояснил Александр Кириченко.

Помимо нехватки мощностей, проблемы может создать маловодье. Увеличение объема сброса Цимлянской ГРЭС не планируется, а прогнозируемые сгонно-нагонные явления способны снизить уровень воды в подводящем канале Новочеркасской ГРЭС, приводят в сообщении слова директора ОАО «СО ЕЭС».

Валентина Любашенко