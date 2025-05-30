Акции подняли бонус на новую высоту

Гендиректор Ryanair заработал бонус в €100 млн. Одним из условий выплаты является рост курса акций ирландской авиакомпании. Стоимость бумаг почти месяц держится на уровне выше €21. Однако, чтобы получить вознаграждение, главе лоукостера необходимо проработать в компании до июля 2028 года. Опцион на покупку 10 млн акций по цене вдвое меньше нынешней увеличит стоимость текущего миллиардного портфеля Майкла О’Лири на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Такой способ выплаты бонусов часто используют крупные компании, заметил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Вознаграждения, завязанные на цену акций в определенный период, не являются чем-то особенным. Такая практика была распространена в первое десятилетие XXI века и в какой-то степени показала как свою эффективность, так и очень много подводных камней. Топ-менеджеры зачастую, ориентируясь на раздувание цены компании, закладывались на средний срок, а не на долгосрочную устойчивость бизнеса. То есть если мы очень сильно раздуваем бонусы, привязанные к цене бумаг, то вынуждаем управленцев ориентироваться на какие-то очень скоростные показатели, которые на текущий момент могут разогреть интерес к данному бизнесу.

Если организация является публичной, и для нее важны капитализация и некая финансовая витрина, то такой бизнес может применять подобные бонусы. Если же компания частная или ее владельцы не планируют продажу, то, скорее всего, таких бонусов просто не будет. Топ-менеджмент станет ориентироваться на какие-то более надежные показатели. Такими бизнесами могут быть и авиакомпании, и банки, и какие-то производственные предприятия».

Условия выплаты многомиллионного бонуса топ-менеджеру были установлены в 2019 году. Тогда стоимость одной акции лоукостера была меньше $10, и почти половина акционеров проголосовали против предложения о вознаграждениях. Если документ был принят, отменить выплату практически невозможно, пояснил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Как правило, программа такого рода является результатом согласования с акционерами. Это должно быть корпоративно одобрено.

Такой результат для топ-менеджера возможен только при достижении соответствующих показателей для компании. Опционы, как правило, предусматривают какой-то заметный рост, в частности, прибыли или выручки.

Программа утверждается и работает тогда, когда она экономически выгодна. То есть, условно, если глава компании получит €100 млн, то она сама заработает €1 млрд. Если здесь нет злоупотребления, то это экономически обосновано. В России такого рода соглашения действуют и в частных, и в государственных структурах. Но если мы говорим про первые, то там собственник решает, как он мотивирует своих топ-менеджеров. В госкомпаниях это все, конечно, более закрыто. Это может быть не так выгодно для организации, как ее для топ-менеджеров».

В прошлом году главный исполнительный директор Uber получил бонус в виде акций компании на сумму около $136 млн, гендиректор Alphabet в 2022-м заработал вознаграждение в $226 млн, а глава Apple Тим Кук в 2021-м получил почти $100 млн. Большинство российских компаний не раскрывает политику финансовых поощрений, говорит партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня: «Выплата бонусов руководителям западных компаний может осуществляться в различных формах и является обычной практикой. Это может быть и фиксированная сумма, и опционное приобретение акций. При этом, скорее всего, такой бонус привязан к четким финансовым показателям, которые были обозначены в соглашении с конкретным сотрудником.

В России не так часто встречаются случаи, когда сотрудникам выплачивается по $100 млн. А если такая практика и есть, то она широко не транслируется, потому что такие случаи защищены различными договорами о неразглашении коммерческой информации».

В 2024 году исследовательская компания Equilar по заказу агентства Associated Press оценила бонусы топ-менеджеров крупнейших международных компаний из индекса S&P 500. Выяснилось, что в среднем генеральные директора компаний получают в год в 196 раз больше, чем их подчиненные.

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Юлия Савина