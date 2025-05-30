В Черноземье 31 мая будет облачно и дождливо, от +13°С до +30°С

В субботу, 31 мая, в половине регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +13°С до +30°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью температура составит до +15°C. Днем — до +25°C.

В Воронеже на протяжении суток синоптики обещают облачность, без осадков. Ночью — до +16°C. Днем — до +27°C.

В Курске в течение суток ожидаются облачность и дожди. Ночью температура составит до +15°C. Днем — до +24°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность без осадков, до +15°C. Днем тоже будет облачно, и пойдет дождь, до +28°C.

В Орле ночью в течение суток прогнозируется облачная и дождливая. Ночью температура составит до +13°C. Днем — до +24°C.

В Тамбове на протяжении суток синоптики обещают облачность. Ночью — до +16°C. Днем воздух прогреется до +30°C.

Егор Якимов