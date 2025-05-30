В ЦУМе представлена новая коллекция Amina Muaddi

На третьем этаже ЦУМа представлена новая коллекция обувной марки Amina Muaddi. В новой линейке представлены как новые модели, так и классические силэты с обновленным дизайном — например, туфли Gigi, украшенные огромными кристаллами. Также в коллекции есть и летние модели для жары в городе — сандалии на завязках Lori Lace-up. Все модели изготавливаются в Италии вручную. Линейку Amina Muaddi SS25 уже можно купить на третьем этаже или на сайте универмага ЦУМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amina Muaddi Фото: Amina Muaddi