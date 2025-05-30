Альфа-банк провел первую «Альфа-Конфу» для малого бизнеса в Подмосковье. Мероприятие было приурочено ко Дню предпринимателя, в нем участвовали более 5 тыс. человек. «Альфа-Конфа» — это масштабный нетворкинг для бизнесменов, в рамках которого участники в неформальной обстановке общаются и обмениваются опытом с топ-менеджерами банка и популярными спикерами. В этом году стартовал третий сезон проекта, его тема — ценности бизнеса, мероприятия уже посетили сотни тысяч предпринимателей по всей стране.

«Финам» запланировал запуск четырех продуктов с привязкой к криптовалюте. Это структурные облигации, фонд на майнинг, стратегия ДУ и арбитраж. Решение принято после того, как 28 мая ЦБ разрешил финорганизациям предлагать физлицам криптоинструменты. Такие продукты уже готовят биржи и другие брокеры.

Рокетбанк объявил о возвращении на рынок с новой бизнес-моделью. Проект будет работать на лицензии Совкомбанка, но при этом развиваться как самостоятельный бренд, пишет Forbes. Основной запуск в Москве и Санкт-Петербурге планируется в июле этого года. В январе 2021 года Рокетбанк сообщил о закрытии.