Мособлдума предложила запрет абортов вне стационаров

Депутаты Московской областной думы предложили запретить проведение абортов вне стационаров и обязать частные клиники ежегодно отчитываться о всех искусственных прерываниях беременности. Соответствующие обращения депутаты намерены направить вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Инициативу на заседании 29 мая представил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья Андрей Голубев. Его слова приводит «Интерфакс». Изменения предлагается внести в нормативно-правовые акты Минздрава и перечень лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. В чем заключается необходимость проведения абортов исключительно в стационарах — господин Голубев не пояснил.

Согласно действующим стандартам, амбулаторно в медучреждениях проводят только медикаментозный аборт. Для таких пациенток предусмотрено несколько визитов ко врачу. Первый — консультация. Второй — принятие необходимых для прерывания беременности препаратов (мифепристона). После принятия препаратов пациентка находится под наблюдением врача один-два часа, а затем отпускается домой. Следующий визит назначается через один-два дня. В случае отсутствия у пациентки осложнений четвертый визит к доктору должен состояться не ранее 14-го дня после приема мифепристона.

Полина Мотызлевская