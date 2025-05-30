В Ульяновской области намерены ввести новые правила общественных обсуждений НПА

Государственно-правовое управление администрации губернатора Ульяновской области выложило на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области проект указа главы региона «Об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов (НПА) Ульяновской области». Проектом предполагается введение нового положения об общественном обсуждении НПА. Действующее положение вводилось в 2013 году постановлением №82 губернатора Сергея Морозова.

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В пояснении к акту отмечается, что действующий порядок устарел, а новое положение учитывает практику правоприменения порядка.

В новом проекте указа, в отличие от действующего положения, отмечается, что общественное обсуждение «не является установленной федеральным законом формой общественного контроля и представляет собой вспомогательную процедуру, связанную с подготовкой проектов правовых актов, проводимую в целях информирования населения и учета мнения общественности.

Проект указа в своей основе повторяет текст проекта, размещенного для обсуждения в январе этого года, но по каким-то причинам не принятого. Разработчик документа отмечает, что в этом проекте «учтены предложения, поступившие в ходе ранее проведенного общественного обсуждения проекта», однако представители общественности отмечают, не все предложения учтены. Так, ими предлагалось увеличить срок размещения проектов как минимум до семи рабочих, а не календарных дней, сохранить из действующего порядка обязательное размещение для обсуждения государственных программ региона, а также обязать разработчиков размещать месте с текстом НПА пояснительную записку.

Получить пояснения государственно-правового управления не удалось — глава управления Алексей Преображенский в пятницу был для комментариев недоступен.

Сергей Титов, Ульяновск