Донские ветеринары выявили 227 случаев опасных болезней животных

В первом квартале 2025 года специалисты лаборатории по диагностике АЧС (африканской чумы свиней) и других особо опасных заболеваний животных Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели более 8 тыс. исследований на наличие различных заболеваний у животных. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», эксперты выявили 227 положительных результатов присутствия у животных высокопатогенного гриппа птиц, лептоспироза, нозематоза, варроатоза и др.

Вся информация о проведении испытаний вносится в компонент «Веста» ФГИС «ВетИС».

При получении положительных результатов исследований, руководство лаборатории информирует об этом всех заинтересованных лиц, согласно ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заболеваний, уточнили в информации, предоставленной «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко