Сочинцу предъявили обвинение в убийстве столичного следователя

29-летний житель Сочи обвиняется в убийстве знакомой, которая приехала из Москвы и работала следователем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, погибшая приехала в гости к родственникам. В ночь на 28 мая 2025 года она находилась во дворе дома со знакомым, где между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Во время конфликта обвиняемый задушил девушку, после чего покинул место происшествия.

Подозреваемого нашли в короткие сроки благодаря совместной работе следователей, криминалистов и полицейских. При задержании местный житель дал признательные показания.

Следствие планирует просить суд заключить обвиняемого под стражу. Также будет дана оценка действиям подозреваемого в части возможного хищения имущества погибшей.

Жителю Сочи предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте житель Приморья зарезал знакомого. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, во время которой гость нанес хозяину множественные удары ножом в область головы, шеи и тела, после чего скрылся с места преступления.

Мария Удовик