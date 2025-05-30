В Краснодаре ограничат движение на улице Карасунской в выходные

С 31 мая до 2 июня в Краснодаре в связи с ремонтом трубопровода будет ограничено движение по одной полосе на участке по улице Карасунской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Движение для автомобилистов будет ограничено по левой полосе улицы Карасунской на участке от улицы Красной до Рашпилевской. По правой полосе односторонней улицы движение сохранится без изменений. Специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к работам на сетях водоотведения сегодня, 30 мая.

Алена Воробьева