Пензенец пойдет под суд за гибель матери в результате случайного выстрела в лицо

Пачелмский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) в отношении 28-летнего жителя села Пачелма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в марте текущего года фигурант употреблял алкоголь в компании своей матери и ее сожителя. В какой-то момент он покинул дом, желая пострелять из обреза охотничьего ружья. Мать схватила руками ствол с намерением забрать оружие. Сын случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил родительнице в лицо. Женщина скончалась.

Фигурант незаконно хранил ружье и порох в шкафу жилища. Он полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Пачелмского района обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов