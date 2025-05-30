Жителей Ярославской области предупредили о грозе

Местами по Ярославской области с вечера 30 мая и до вечера 31 мая ожидается гроза. В отдельных районах гроза будет сопровождаться ливнем и усилением ветра. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

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«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном. Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов»,— призвали в министерстве.

Согласно данным Ярославского гидрометцентра, в Ярославле 31 мая и 1 июня будет дождь, дневная температура воздуха составит +22…24 градуса.

Алла Чижова