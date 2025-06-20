Полуостров ушел под застройку

В 2025 году на Крымском полуострове увеличился ввод жилья и апартаментов. При этом рост девелоперской активности сильнее всего заметен в Евпатории, где «квадрат» подорожал вдвое, а количество сделок увеличилось в пять раз. Эксперты объясняют тенденцию развитием курортного сегмента недвижимости, а также выходом на полуостров крупнейших российских банков. Участники рынка бум инвестиционного спроса ожидают после 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя стоимость квадратного метра на Южном берегу Крыма достигла 379 тыс. руб.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Средняя стоимость квадратного метра на Южном берегу Крыма достигла 379 тыс. руб.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Метров стало больше

В 2024 году в Крыму и Севастополе введено 435 тыс. кв. м жилья и апартаментов, что на 43% больше, чем годом ранее. Об этом Guide сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская. «На апартаменты пришлось около четверти введенного объема. Распространение этого сегмента внесло существенный вклад в рост показателя»,— отметила она.

За первые четыре месяца 2025 года в Крыму и Севастополе сдано 105 тыс. кв. м жилья и апартаментов. Это на 42% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тренд на наращивание объема апартаментов сохраняется.

«Несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости, связанную со значительным ростом стоимости стройматериалов и высокой ключевой ставкой Центробанка, застройщики не снижают объемов строительства и продолжают поддерживать высокое качество объектов»,— говорит представитель группы компаний «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух.

Госпожа Змиевская констатирует, что за год объем строительства в Крыму вырос в два раза. «Прирост девелоперской активности сильнее всего заметен в районе Евпатории, где наиболее активно застраиваются сразу две зоны: в районе города Саки и около Мойнаксого озера. В Симферополе также произошло увеличение объема строительства, при том что и ранее девелоперская активность здесь была достаточно высокой. В 2024 году объем возводимого жилья в региональном центре вырос на 48%, в начале 2025 года — еще на 7%»,— говорит эксперт.

Резкий прирост объема строительства Ольга Змиевская связывает с развитием курортного сегмента недвижимости. «В число факторов увеличения девелоперской активности в Крыму входит развитие банковского кредитования с выходом крупнейших российских банков (Сбера и ВТБ). Это повысило доступ к проектному финансированию и ипотечным программам»,— объясняет она.

По словам Ольги Змиевской, отстающим на этом фоне выглядит Севастополь, объем строительства в котором составляет 234 тыс. кв. м, что является очень низким значением для города с численностью населения 561 тыс. человек. По оценкам экспертов компании Macon, объем строительства в Севастополе может быть увеличен до 500–600 тыс. кв. м. При таких значениях город будет соответствовать среднероссийской девелоперской активности.

Учредитель и управляющий партнер ООО «СЗ "СДК"» Тимур Власенко говорит, что в 2025 году объем предложения на первичном рынке недвижимости Крыма увеличился примерно на 10%. Рост произошел за счет выхода новых проектов в центральных городах полуострова. «Акцент смещается в сторону комплексной застройки, включающей школы, детские сады, променадные зоны, спортивные объекты (как спортивные залы, так и открытые площадки для занятия спортом) и шаговую доступность к ритейлу разного функционального назначения»,— обращает внимание спикер.

«Вторичный рынок показывает стагнацию по количеству новых объектов, при этом имеет стабильный рост интереса к квартирам и апартаментам с качественным ремонтом и удачным расположением»,— добавляет господин Власенко.

Цена «в связке»

По данным аналитиков Macon, в начале 2025 года средняя цена квадратного метра на всем Южном берегу Крыма (ЮБК) составила 379 тыс. руб. В Ялте — 419 тыс. руб., в Алуште — 333 тыс. руб., в Евпатории — 289 тыс. руб., Севастополе — 207 тыс. руб., Симферополе — 165 тыс. руб.

Как отмечает Ольга Змиевская, рост цены «квадрата» за год нужно рассматривать в связке с изменением структуры предложения. «В Евпатории был зафиксирован самый сильный прирост (50%), но лишь потому, что там вышел ряд новых дорогих апарт-отелей с обширной инфраструктурой, управлением и отделкой. Пообъектная динамика была более сдержанной. На ЮБК прирост составил в среднем 20% за год и также отчасти был продиктован выходом дорогостоящих проектов»,— говорит эксперт.

По итогам прошлого года рост средней цены квадратного метра в Севастополе и Симферополе составил около 15%. «Если в региональном центре прослеживается качественный рост предложения, то в Севастополе рост спровоцирован дефицитом (девелоперская активность в городе очень низкая)»,— добавляет госпожа Змиевская.

По информации Тимура Власенко, в первом квартале 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках Крыма увеличилась на 20%, достигнув 215 тыс. руб. в прибрежных зонах и 145 тыс. руб. в центральных городах. Лидеры роста — Ялта, Симферополь и Евпатория. Основными драйверами эксперт называет дефицит качественного предложения, рост себестоимости строительства и повышение интереса к региону как к круглогодичному месту проживания.

Руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев добавляет, что цены на вторичную недвижимость в Крыму растут слабо. «Прежде всего это связано с низкой ликвидностью "вторички" по сравнению с новостройками. В Крыму вторичный рынок очень сильно отличается от новостроек: планировочные решения, внешний вид домов, инфраструктура внутри ЖК. В этих условиях покупатель еще долгое время будет ориентирован на новостройки»,— рассказывает он. По словам Тимура Власенко, доходность от сдачи жилья в аренду на ЮБК или в Евпатории может достигать 15% годовых. Однако в рамках комплексных санаторно-курортных проектов она может быть выше.

«Крым — это просыпающийся гигант курортного девелопмента, и его инвестиционный потенциал с каждым годом возрастает. Уникальное сочетание природных ресурсов, мягкого климата, моря, бальнеологических зон и растущей инфраструктуры делает жилую и апартаментную недвижимость полуострова высокодоходным активом. На сегодняшний день фиксируется устойчивый рост интереса со стороны частных инвесторов и девелоперов, в том числе из материковой части России. Крым активно интегрируется в федеральные программы развития, что дополнительно укрепляет инвестиционный климат региона»,— говорит Тимур Власенко.

Спрос показал

прирост Как рассказывают в компании Macon, за год в Евпатории количество сделок на рынке жилой недвижимости увеличилось в пять раз, в Симферополе — в 1,5 раза. В Севастополе рост составил 43%, на ЮБК — 40%. «За исключением Севастополя прирост стал реакцией на расширение предложения. Заметный вклад внесли апарт-отели, некоторые из которых стали знаковыми проектами курортной недвижимости всего побережья Черного моря»,— комментирует Ольга Змиевская.

Тимур Власенко отмечает, что в 2025 году в сравнении с 2024 годом спрос на первичное жилье вырос на 15–17%. «Увеличение спроса особенно заметно на западном побережье Крыма, где усиливается развитие многопрофильных курортных кластеров. Люди все чаще выбирают жилье в комплексе с возможностью ментального и физического лечения, отдыха и потенциала аренды»,— говорит эксперт.

«На вторичном рынке спрос стабилен, но перераспределен в пользу компактных квартир (до 50 кв. м) с хорошей транспортной доступностью. Наибольшей популярностью пользуются квартиры в жилых комплексах, которые расположены рядом с парками и прогулочными зонами»,— добавляет господин Власенко.

Людмила Мендрух отмечает, что покупателями недвижимости в Крыму выступают как местные жители, так и жители других регионов России. «Большинство покупателей — семейные люди, которые ценят комфорт и развитую инфраструктуру, а также инвесторы, приобретающие недвижимость для получения дохода»,— прибавляет она.

Тимур Власенко говорит, что покупателями сегодня являются жители крупных городов Центральной России, юга и Поволжья. Их возраст находится в пределах от 35 до 55 лет. «Это люди с устойчивым уровнем дохода, ищущие как комфортную вторую резиденцию у моря, так и объект для вложения с потенциалом роста. Они обращают внимание на качество строительства, близость к морю, наличие современной курортной инфраструктуры и медицинских услуг, экологичность района, а также на социально важную инфраструктуру: современные школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. В сегменте премиум-класса актуальны запросы на клубные дома, резиденции с увеличенными площадями, подземными паркингами и клубной инфраструктурой»,— рассказывает эксперт.

По словам Евгения Ткачева, покупателями недвижимости в Крыму в основном становятся жители Москвы, Сибири и Дальнего Востока. «Недвижимость в Крыму традиционно покупают для сдачи, переезда и жизни на пенсии. Особой популярностью пользуются квартиры, которые расположены рядом с морем. Это самый востребованный товар. С каждым годом его объем будет уменьшаться, поскольку новых свободных участков не будет»,— делится спикер.

Рынок в контексте

«Геополитическая ситуация сдерживает волну накопившегося отложенного спроса. Однако сегодня даже в этих условиях спрос превышает предложение. Крым отлично "продает себя" благодаря уникальному географическому положению и богатой истории»,— утверждает Евгений Ткачев.

Тимур Власенко считает, что в нынешнем геополитическом контексте наличие федеральных программ поддержки застройщиков и развитие транспортной инфраструктуры помогают сохранить стабильность на рынке жилой недвижимости Крыма. «Девелоперы адаптировались к новым реалиям. Строительный комплекс практически полностью обеспечивается отечественными стройматериалами, инженерным и технологическим оборудованием, а также комплектующими и запасными частями»,— рассказывает эксперт.

Ольга Змиевская говорит, что политические факторы негативно влияют на недвижимость полуострова. Из-за них отсутствует авиасообщение, в ценах присутствует дисконт и профессиональные операторы апарт-отелей избегают крымских комплексов. «Также стоит отметить инфраструктурное отставание крымских курортов и нехватку мощностей инженерных коммуникаций, для чего требуются инвестиции в развитие всего региона»,— обращает внимание госпожа Змиевская.

По словам юриста и основателя агентства недвижимости Korovina.invest Дарьи Коровиной, в регионе остро стоят проблемы, касающиеся канализации и перестройки старых очистных систем. «Важно, чтобы при комплексном освоении территории застройщики учитывали экологические потребности города в очистке сточных вод»,— подчеркивает спикер. Проблемой, относящейся к жилой недвижимости полуострова, госпожа Коровина также называет нехватку парковочных мест.

«В Крыму будет ренессанс»

«В Крыму 2024 год стал периодом активного роста девелопмента жилой и апартаментной недвижимости. Во многом этому способствовал выход крупнейших российских банков, расширивших доступ к проектному финансированию и ипотеке. Наиболее вероятно, что в 2025 году выход новых проектов замедлится из-за высокой стоимости заемных средств и насыщения рынка по итогам прошлого года»,— считает Ольга Змиевская.

Она отмечает, что емкость спроса на полуострове отстает от курортов Краснодарского края. В 2025 году из-за высоких ипотечных ставок платежеспособность населения снижена. При этом сегмент апартаментов «относительно устойчив», поскольку чаще всего аудитория приобретает их со 100-процентным расчетом.

Ольга Змиевская полагает, что «в текущих условиях уровень цен стабилизируется и не будет показывать интенсивной динамики». «В Севастополе, в отличие от Крыма, девелопмент стагнирует. В городе присутствует явный дефицит предложения, который толкает цены вверх. Однако из открытых источников известно о нескольких крупных проектах, выход которых может изменить положение на рынке и сбить уровень цен»,— говорит она.

Тимур Власенко ожидает стабильного роста рынка жилой недвижимости в Крыму в 2025–2026 годах. «Средняя цена, вероятно, вырастет еще на 15–20% за год, особенно в городах с инвестиционно-привлекательной инфраструктурой, таких как Ялта, Евпатория и Севастополь. Спрос продолжит расти не только за счет желающих приобрести жилье у моря, но и за счет стремления людей к здоровому образу жизни, санаторно-курортной реабилитации и удаленной работы в комфортных климатических условиях. Предложение будет увеличиваться, особенно в рамках комплексных проектов с медицинским и туристическим уклоном»,— говорит он.

Евгений Ткачев прогнозирует бум инвестиционного спроса после 2027 года. «К этому году большинство строящихся объектов будут реализованы, а широкая часть населения увидит перспективы, оценив безопасность покупки и рост цен за предыдущие годы. Недвижимость в Крыму пока стоит слишком дешево для курорта: рекордный рост цен еще не произошел. В ближайшие 15 лет в Крыму будет ренессанс»,— заключает эксперт.

Андрей Куценко