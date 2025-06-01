Три века служения Отечеству

1 июня 1725 года императрица Екатерина I исполнила волю покойного супруга Петра Великого, учредив орден во имя cвятого благоверного князя Александра Невского. Он стал единственным из отечественных орденов, который в том или ином виде существовал и в дореволюционной России, и в Советском Союзе, и сохранился в современной российской наградной системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет императрицы Екатерины I работы Жана-Марка Натье

Портрет императрицы Екатерины I работы Жана-Марка Натье



Награждение — завещание

Идея ордена возникла у Петра I после Северной войны. Император почитал заслуги Александра Невского, считая его небесным покровителем своей новой столицы — Санкт-Петербурга. Учреждение ордена стало символичным событием. Всего годом ранее по повелению Петра мощи легендарного полководца были торжественно перенесены из Владимира в новую столицу — Санкт-Петербург, в специально построенную Александро-Невскую лавру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троицкий собор Александро-Невской лавры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Троицкий собор Александро-Невской лавры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первые награждения состоялись в связи с бракосочетанием царевны Анны Петровны с герцогом Карлом-Фридрихом Шлезвиг-Гольштейнским. Среди восемнадцати первых кавалеров оказались не только русские военачальники, но и иностранные монархи — польский король Август II и датский король Фредерик IV. Так орден, изначально задуманный Петром как исключительно военная награда, уже при своем рождении приобрел более широкое значение, став знаком отличия за государственную службу в различных сферах.

Для самой Екатерины учреждение ордена стало выполнением завещания ее покойного монаршего супруга Петра Алексеевича. Чтобы подчеркнуть его государственное значение, Екатерина I в числе первых наградила орденом Александра Невского саму себя.

«В воздаяние трудов, для отечества подъемлемых»

Во второй четверти и середине XVIII века орден Александра Невского был выдан около 300 раз. Его кавалерами стали: генерал-майор Петр Румянцев-Задунайский, генерал-аншеф Абрам Ганнибал, президент Академии наук Кирилл Разумовский, один из учредителей Московского университета Иван Шувалов, просветитель и общественный деятель Иван Бецкой и другие.

В царствование Екатерины II кавалерами ордена Св. Александра Невского стали более 250 человек. Среди них генерал-майор Александр Суворов, генерал от инфантерии Михаил Кутузов, вице-адмирал Федор Ушаков, известный историк и собиратель древних рукописей — Алексей Мусин-Пушкин.

При Павле I орденом Св. Александра Невского были награждены 80 человек, а сам орден в 1797 году обрел официальный статут. С этого же года знаки ордена стали украшаться бриллиантами, что составляло его высшую степень. Крест ордена с лицевой и оборотной сторон был покрыт красной финифтью.

Особое место среди кавалеров ордена занимает Михаил Сперанский, выдающийся государственный деятель и реформатор. 1 января 1833 года он был удостоен этой награды за завершение грандиозного труда по составлению «Полного собрания законов Российской империи» в 45 томах и «Свода законов» в 15 томах. Эта титаническая работа, начатая в 1826 году, потребовала от Сперанского и его команды юристов больших усилий по систематизации всех законодательных актов, начиная с Соборного уложения 1649 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граф Михаил Сперанский (1772–1839)

Граф Михаил Сперанский (1772–1839)



Особые сложности возникали при работе с петровскими указами, многие из которых существовали в единственном экземпляре и были разбросаны по провинциальным архивам. Сперанский лично выезжал в отдаленные губернии, где порой при свечах и в сырых помещениях отбирал и копировал важнейшие документы. Николай I, обычно скупой на похвалы, лично вручил ему орден, назвав этот труд величайшей услугой государству.

Князь Александр Михайлович Горчаков, последний канцлер Российской империи, был удостоен ордена Александра Невского 13 июля 1878 года за блестящее проведение Берлинского конгресса. Несмотря на победу в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, Россия оказалась под сильным давлением европейских держав, требовавших пересмотра ее завоеваний.

Восьмидесятилетний Горчаков, уже тяжело больной — во время конгресса он перенес микроинсульт — проявил невероятную дипломатическую гибкость. Когда британский премьер Дизраэли потребовал вернуть Турции значительные территории, русскому дипломату удалось найти компромиссное решение, сохранив для России ключевые позиции на Балканах. В рескрипте Александр II особо отметил, что князь «спас честь России». Сам Горчаков в письмах к супруге признавался, что ценит эту награду выше всех предыдущих, видя в ней признание своих 60 лет службы Отечеству.

Боевое возвращение легендарной награды

В 1942 году, в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, орден был восстановлен. Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении полководческого ордена Александра Невского был издан 29 июля 1942 года, на следующий день после подписания знаменитого приказа № 227 «Ни шагу назад!». Советская власть сознательно исключала религиозную символику. Однако имя Александра Невского, канонизированного Русской православной церковью, сохранилось как мощный символ борьбы с захватчиками.

Это решение имело глубокий стратегический смысл. Фигура Невского ассоциировалась с историческими победами над немецкими рыцарями, что было особенно важно в условиях войны с гитлеровской Германией. В критический момент стране требовались объединяющие национальные герои. Новая награда вручалась командному составу за умелое руководство в боевых условиях.

Первым кавалером возрожденного ордена стал старший лейтенант Иван Рубан, удостоенный награды 5 ноября 1942 года за героические действия своего батальона под Сталинградом, где было уничтожено семь вражеских танков и около 200 солдат противника. Всего за годы войны орден получили более 40 тыс. офицеров. Среди них было пять героев, которые удостаивались ордена Александра Невского трижды. Николай Балашов — гвардии подполковник, командир 144-го минометного полка награжден орденами Александра Невского за сражения на Курской дуге, успешную корректировку огня артиллерии в апреле 1945 года и успешное форсирование Одера в июле 1945 года. Иван Борисенко — подполковник, командир 536-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Получил три ордена Александра Невского за бои под Пиллау и на Земландском полуострове в мае и июне 1945 года. Кузьма Кузьмич Кабанов — капитан, командир батальона в 695-м стрелковом полку. Награжден орденами Александра Невского за бои под селом Черемисы, где его батальон совершил ночной рейд в тыл обороны врага. Павел Куприненко — гвардии майор, командир 146-го гвардейского стрелкового полка. Получил три ордена Александра Невского за бои по удержанию плацдарма на Днепре, стремительный бросок к городу Кривой Рог и прорыв оборонительных позиций под городом.

Николай Невский — гвардии подполковник, командир 818-го артиллерийского полка. Награжден орденами Александра Невского за бои в Югославии, сорванную попытку окружения войск и бои в Венгрии, где артиллеристы смогли отбить контратаки танков и пехоты, обеспечив продвижение наступающих войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге перед Александро-Невской лаврой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге перед Александро-Невской лаврой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2010 году орден Александра Невского был возвращен в российскую наградную систему с восстановлением исторического дизайна, но сохранением светского статуса. Среди современных кавалеров ордена председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, член Совбеза РФ Борис Грызлов, генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Якунин, председатель правления открытого акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер, президент, председатель правления Сберегательного банка Российской Федерации Герман Греф, ведущий программ телеканала «Россия» Владимир Соловьев, генерал армии, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В 2016 году орденом Александра Невского был награжден генерал Владимир Шаманов, командующий Воздушно-десантными войсками,— он получил орден за успешное руководство российской операцией в Сирии, в ходе которой было проведено более 1200 боевых вылетов, уничтожены ключевые объекты террористов и обеспечена безопасность российских военных баз.

В нынешнем десятилетии орденом были отмечены многие выдающиеся деятели. В 2022 году награды удостоился Александр Дюков, глава «Газпром нефти», за вклад в обеспечение энергобезопасности страны. В 2023 году орден получил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов за профессиональное руководство специальной военной операцией. В 2024 году высокой награды был удостоен губернатор Тульской области Алексей Дюмин за развитие оборонно-промышленного комплекса региона.

За труды и Отечество

Орден Александра Невского представляет собой сложный геральдический комплекс, где каждый элемент наполнен глубоким смыслом. Основа награды — четырехконечный прямой крест, покрытый красной эмалью, с расширяющимися концами, между которыми расположены золотые двуглавые орлы под императорскими коронами. Этот дизайн, утвержденный Павлом I в 1797 году, сохранился в своих основных чертах до наших дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орден Святого Александра Невского

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Орден Святого Александра Невского

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В центре креста помещено медальонное изображение святого князя Александра Невского верхом на коне. Образ выполнен по канонам православной иконографии и имеет несколько важных деталей. Так, в правой руке князь держит меч — символ воинской доблести. Левая рука прижата к груди в жесте верности. Над головой святого изображен нимб, подчеркивающий его канонизированный статус. Конь изображен в движении, что создает динамику всей композиции.

Особое значение имеет восьмиконечная серебряная звезда ордена. В ее центральном медальоне на белом поле размещен вензель «SA» (Sanctus Alexander — Святой Александр) под княжеской короной. По окружности на красном фоне золотыми буквами выведен девиз «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО», утвержденный еще Екатериной I и восстановленный в 2010 году.

Интересно, что при Павле I орден получил свою высшую степень — бриллиантовое украшение. Такие знаки отличия жаловались исключительно членам императорской фамилии и иностранным монархам. В советское время (1942–1991) символика была значительно изменена: исчезли все религиозные элементы (нимб, аббревиатура SA). Вместо святого появился профиль Александра Невского работы скульптора Игоря Телятникова. Звезда стала пятиконечной — в духе советской геральдики.

Современная версия ордена, восстановленная в 2010 году,— это компромисс между исторической и советской версиями. Сохранен дореволюционный дизайн, но без явных религиозных символов. Лента ордена — муаровая, красного цвета (в имперский период — с двумя узкими желтыми полосами по краям).

Геральдисты отмечают, что в символике ордена зашифрована вся история России: двуглавые орлы напоминают об имперском величии, красный цвет креста символизирует воинскую доблесть; серебряная звезда — чистоту помыслов, а девиз «За труды и Отечество» отражает главный принцип служения.

Анна Кашурина