ПСБ запустит программу поддержки бизнеса для ветеранов СВО на Ставрополье

ПСБ и правительство Ставропольского края подписали соглашение о запуске программы «Новое звание — предприниматель», которая даст возможность участникам и ветеранам СВО открыть собственный бизнес. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей в запуске собственного дела.

«Одна из приоритетных задач банка — помочь ветеранам СВО найти свое призвание в мирной жизни. Участники программы не только получат необходимые навыки для запуска своего дела с нуля, но и будут обеспечены всесторонней поддержкой на всех этапах жизненного цикла их бизнеса»,— прокомментировал Петр Фрадков.

Программа разработана совместно с Министерством экономического развития России. Участники получат бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка и сопровождение на каждом этапе от идеи до старта.

«Совместно с ПСБ мы запускаем программу, которая даст бойцам возможность реализовать себя, открыть собственный бизнес, стать крепкой опорой для своих семей и родного края»,— отметил губернатор региона Владимир Владимиров.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ставропольском крае». Рассматривались вопросы строительства спорткомплекса с ледовой ареной, дворца спорта и современного легкоатлетического манежа в Ставрополе для проведения международных и всероссийских соревнований. Кроме того, обсуждались реконструкция действующего легкоатлетического манежа в школе олимпийского резерва и капитальный ремонт стадионов.

Тат Гаспарян