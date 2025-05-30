В Ульяновске вводят запрет на въезд электросамокатов в городские парки

С 1 июня в Ульяновске введен запрет на въезд электротранспорта в парки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков Ульяновска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дирекция поясняет, что запрет для средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, гороскутера, сигвеи, моноколеса и пр., вводится на территории парков «Семья», «Победа», «Винновская роща» и «Молодежный». Причина, как поясняет дирекция парков, — «участившиеся случаи наезда на пешеходов и ДТП с участием детей».

В парках устанавливаются дорожные знаки 3.35 — «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». На основании какого решения органа власти вводится ограничение, в сообщении не указывается.

Накануне, 29 мая, на одной из центральных улиц Димитровграда нетрезвый 50-летний мужчина, катаясь на электросамокате, на большой скорости врезался в металлическое дорожное ограждение, установленное вдоль проезжей части. Пострадавшего госпитализировали.

Андрей Васильев, Ульяновск