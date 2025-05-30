Прокуратура начала проверку по двум ДТП с участием подростков в Астрахани

Прокуратура Астраханской области приступила к проверке по факту двух дорожных аварий в Астрахани, участниками которых стали несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Оба ДТП произошли накануне, 29 мая. Так, в 17:30 водитель автомобиля «Рено Логан» разворачивался на пер. Соколова в сторону ул. Спасская Ленинского района и врезался в питбайк, которым управлял 17-летний подросток. В 13:50 водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 13-летнего пешехода на ул. Вильямса Трусовского района.

Пострадавших в дорожных авариях детей увезли в медучреждения, где специалисты оказывают им необходимую помощь. Прокуратура области контролирует ход административных расследований, организованных по этим фактам уполномоченным органом. Также надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов