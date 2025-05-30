АТОР: при закрытых пляжах Анапа потеряет минимум 2-2,5 млн туристов

Анапа потеряет минимум 2-2,5 млн туристов, если пляжи не откроют в течение лета. Об этом на пресс-брифинге заявил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

По данным спикера, доля Анапы в бронированиях курортов Краснодарского края до экологической ЧС составляла около 35%, сейчас наблюдается резкий спад продаж, провоцирующий общее снижение.

«В конце мая в среднем по внутреннему рынку аналитики АТОР фиксируют общее снижение объема проданных туров на 10-15% по сравнению с летом прошлого года. Основной фактор, влияющий на наблюдаемый спад — временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором»,— сообщили в пресс-службе АТОР.

Спрос на поездки в Сочи и Геленджик также снизился, а вот количество бронирований отелей в Крыму выросло на 40% по отношению к прошлому году. Повышенный спрос также фиксируют на пляжный отдых в Дагестане и на Азовском море.

«Туроператоры к началу лета реализовали около 46% всех летних туров (в прошлом году было 60%). В случае открытия пляжей Анапы в июле можно предварительно прогнозировать общий летний прирост на уровне около 8%»,— заключил господин Ромашкин.

Сейчас в структуре продаж летних туров в Краснодарский край лидирует Сочи (около 60%), далее идут Геленджик (19%), Анапа (12%), Туапсе (6%) и Азовское побережье (3%).

Средняя стоимость тура в Краснодарский край варьируется в диапазоне 108-124 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом чек вырос на 12%. Расчет исходит из средней заявки в 2,5 человека при длительности отдыха на 9 ночей.