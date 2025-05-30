Дело 19-летней жительницы УР о сливе данных иностранной разведке направили в суд

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 19-летней жительницы республики, подозреваемой в сливе данных представителю иностранной разведки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ей вменяют государственную измену (ст. 275 УК РФ). По статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Дело направили в Верховный суд Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Следствие считает, что в июле 2023 года фигурантка установила конфиденциальный контакт с представителем иностранной спецслужбы и предложила свои услуги по сбору сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Получив задание из-за границы, она сделала фотографии одного из промышленных предприятий региона с привязкой его производственных и транспортных площадок к геолокации, а также собрала сведения о работниках. Эти данные обвиняемая передала иностранной разведке.