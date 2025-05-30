Экспорт гречихи из Ростова вырос на 64% в 2025 году

Экспорт гречихи из Южного федерального округа в 2025 году составил 1,37 млн долларов, увеличившись на 64% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на главного отраслевого аналитика «Россельхозбанка» Андрея Дальнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источника, основными покупателями продукции стали Китай и Турция. Поставки в Китай выросли на 80% и достигли 3,7 тыс. тонн стоимостью 978 тыс. долларов.

«Вывоз осуществляется в равных объёмах через Ростовскую область и Краснодарский край. Востребованность товара в Китае объясняется питательными свойствами и возможностями широкого использования в различных блюдах местной кухни»,— пояснил аналитик.

Южные регионы поставляют гречку по 10 направлениям, включая страны ближнего зарубежья (Казахстан, Грузия), Африки (Камерун), Латинской Америки (Панама) и другие государства.

В 2024 году агропромышленные комплексы Ростовской области и Краснодарского края экспортировали продукцию на 9,8 млрд. долларов. Доля регионов составила 23% от общероссийского объема поставок, уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко