Таганрогский завод выпустил в устье Дона более 140 тысяч мальков русского осетра

За шесть лет Таганрогский металлургический завод («Тагмет») выпустил в устье реки Дон более 140 тыс. мальков русского осетра, который входит в Красную Книгу. Об этом сообщила пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК), в структуру которой входит предприятие. Здесь добавили, что выпуск мальков — это вклад компании в сохранение биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, ТМК серьезное внимание уделяет экологичности всех своих производств. Так, на таганрогском заводе действует оборотная система водоснабжения, доля которого превышает 96%. Минимизация потребностей в заборе воды из внешних источников — это одна из составляющих политики предприятия по сохранению водных ресурсов Ростовской области. Этой же цели служит монтаж и эксплуатация комбинированных рыбозащитных устройств на водозаборе насосных станций. Благодаря этому корректируется движение водного потока, и косяки рыб перенаправляются в безопасную зону.

По словам управляющего директора «Тагмета» Виктора Новикова, предприятие перешло на более экологичный способ производства стали, внедрило современное газоочистное оборудование и системы оборотного водоснабжения, вовлекает промышленные отходы во вторичную переработку и реализует природоохранные инициативы. «Особое место в экологических программах завода отводится проектам сохранения и приумножения биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна», — подчеркнул топ-менеджер.

Ефим Мартов