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Региональный оператор ТКО в КБР под угрозой лишения лицензии

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии может лишиться статуса из-за просрочки предоставления банковской гарантии. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналогичные проблемы с получением банковских гарантий возникли у региональных операторов Магаданской и Тверской областей, а также Чукотского автономного округа.

Подобная ситуация развивалась в Карачаево-Черкесской республике. Регион 16 мая расторгнул соглашение с оператором и теперь проведет отбор новой организации, уточнили в РЭО.

Николай Аксенов

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