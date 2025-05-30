Региональный оператор ТКО в КБР под угрозой лишения лицензии

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии может лишиться статуса из-за просрочки предоставления банковской гарантии. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналогичные проблемы с получением банковских гарантий возникли у региональных операторов Магаданской и Тверской областей, а также Чукотского автономного округа.

Подобная ситуация развивалась в Карачаево-Черкесской республике. Регион 16 мая расторгнул соглашение с оператором и теперь проведет отбор новой организации, уточнили в РЭО.

Николай Аксенов