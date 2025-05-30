В результате случая у Вечного Огня в Пугачеве задержаны трое несовершеннолетних

Полиция Саратовской области идентифицировала лиц, причастных к противоправным действиям у мемориала Вечного огня на аллее Героев в Пугачеве. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены три местные жительницы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Саратовской области Фото: УМВД по Саратовской области

В отдел полиции доставлены две 15-летние и одна 16-летняя девушка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов детально устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по итогам которой действиям подростков будет дана правовая оценка.

СУ СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Расследование взято на контроль региональной прокуратурой.