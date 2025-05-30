В Ярославской области появятся «медицинские шаттлы»

В Ярославской области рассматривают вопрос о создании системы «медицинских шаттлов», которые будут перевозить пациентов в головные медорганизации после централизации. Вопросы обсуждались на заседании комитета по здравоохранению облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Можейко

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Мария Можейко

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Под «медицинскими шаттлами» понимаются микроавтобусы, которые на регулярной основе будут доставлять пациентов для получения необходимых консультаций и прохождения обследований. И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко напомнила, что в регионе продолжается развитие выездных форм работы — когда к сельским жителям врачи приезжают сами. Госпожа Можейко понимает опасения населения по поводу централизации учреждений.

«Хочу сразу сказать, что за счет внедрения электронного документооборота и подписания документов электронной цифровой подписью все справки и документы пациенты как получали в прикрепленной медицинской организации, так и будут получать»,— прокомментировала руководитель.

При этом сама централизация, которая, в том числе, подразумевает сокращение дублирующего управленческого и вспомогательного персонала, поможет сэкономить каждой больнице от 10 млн руб. Эти деньги пойдут на повышение зарплат оставшемуся немедицинскому персоналу. Кроме того, за счет расширения перечня врачей-специалистов и диагностических услуг в одной организации повысятся доступность и качество медицинской помощи. Именно по пути централизации идут многие регионы, в частности, Нижегородская, Томская и Мурманская области.

«Объединение медицинских учреждений – это современный тренд, и здесь мы не изобретаем колесо, процессы идут по всей стране и рекомендованы министерством здравоохранения России. Новое время диктует и новые задачи. Как подчеркивает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, модернизация инфраструктуры сегодня сопровождается пересмотром процессов оказания медицинской помощи: концентрация современной технологической базы в рамках одного учреждения дает возможность пациентам вне зависимости от места их проживания получать качественное лечение, консультироваться у высокопрофессиональных специалистов, а трудозатраты и время медицинских работников используются более рационально»,— объяснила Мария Можейко.

Алла Чижова