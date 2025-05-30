Пензенец покушался на госизмену и получил 13 лет колонии

Пензенский областной суд сегодня, 30 мая, вынес приговор в отношении 58-летнего жителя региона по уголовному делу о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант начал контактировать с представителями иностранного государства с целью сотрудничества против интересов безопасности РФ. Его конфиденциальную электронную переписку контролировали правоохранительные органы. В октябре позапрошлого года представитель Украины получил от пензенца данные о месте расположения и деятельности предприятий региона. Речь идет в том числе об объектах, которые выпускают продукцию военного назначения.

По решению суда фигурант получил 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. В законную силу приговор не вступил. Смартфон, через который мужчина вел переписку, конфискован в собственность государства.

Павел Фролов