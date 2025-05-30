Клиенты пяти УК Тольятти получат квитанции напрямую от «ЭнергосбыТ Плюс»

В начале июня 2025 года жители домов Автозаводского района Тольятти, находящихся под управлением пяти управляющих компаний, получат квитанции за тепло и горячую воду от «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Речь идет о гражданах, чьи дома обслуживаются ООО «УК № 2 ЖКХ», ООО «БОН», ООО УК «Энерджи», ООО УК «ТЛТ» и ООО УК «Восточная». С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платежные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.

Решение о переводе граждан на прямые расчеты с поставщиком ресурсов принято согласно нормам Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми ресурсоснабжающим организациям предоставляется право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора снабжения при наличии у управляющей компании задолженности в размере двух среднемесячных величин. На сегодняшний день задолженность пяти данных УК перед ПАО «Т Плюс» составляет 456 млн руб.

Евгений Чернов