К лету готовы: T2 усилила сеть в Ростовской области

Ростов-на-Дону – T2, российский оператор мобильной связи, значительно расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета в Ростовской области. Компания модернизировала более 15% сетевого оборудования в регионе, развернула технологию Voice over Wi Fi (VoWiFi), а также реализовала процедуру рефарминга в Новошахтинске и Каменском районе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Т2 Фото: предоставлено пресс-службой Т2

T2 провела масштабную работу по расширению покрытия и емкости сети в Ростовской области к старту летнего сезона. До начала периода активных поездок за город и к природным достопримечательностям оператор сосредоточился на усилении связи в локациях с традиционно высоким трафиком – на туристических маршрутах, в местах отдыха, парках и скверах, а также вблизи важных транспортных узлов. Улучшения затронули 23 района и 16 городов региона.

С начала 2025 года технические специалисты T2 модернизировали более 15% оборудования по всей Ростовской области для расширения пропускной способности сети. Обновления коснулись Ростова-на-Дону, Азова, Волгодонска, Донецка, Зернограда и еще 6 городов. Особое внимание оператор уделил местам отдыха, достопримечательностям и зонам с высокой туристической привлекательностью. Так, работы затронули крупные парки отдыха и культуры: им. Фрунзе и им. Николая Островского в Ростове-на-Дону, «Юность» и «Победа» в Волгодонске, городской парк культуры и отдыха в Азове.

Дополнительно оператор установил новые базовые станции в Батайске, Зверево, Пролетарске, Таганроге и Шахтах, а также расширил емкость сети в Миллеровском и Семикаракорском районах.

Помимо обновления оборудования и расширения покрытия Т2 продолжила реализацию масштабного проекта рефарминга сети в Ростовской области. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных в Новошахтинске и Каменском районе на 35%. Ранее оператор провел рефарминг в Новочеркасске и Красном Сулине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Т2 Фото: предоставлено пресс-службой Т2

Кроме того, T2 внедрила на всей территории региона технологию Voice over Wi Fi (VoWiFi). С ее помощью абоненты могут совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi Fi. Техническое решение актуально для мест, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах высоток, а также во время поездок за границу.

Проведенные технические работы позволили значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных в условиях растущей сетевой активности клиентов. Так, за первые пять месяцев 2025 года скорость 4G-интернета в Ростовской области и потребление трафика увеличились более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Все наши технические решения направлены на то, чтобы сделать связь T2 максимально качественной и надежной. К началу отпускного сезона мы усилили сеть в местах, где летом любят проводить время абоненты – в парках, на туристических маршрутах, в загородных домах и дачных поселках. При этом работы по техническому развитию продолжатся и в течение всего лета: специалисты будут планомерно модернизировать действующее оборудование, расширять покрытие и ускорять мобильный интернет как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Именно за счет непрерывных технологических усовершенствований абоненты T2 получают еще больше возможностей для комфортного общения и использования цифровых сервисов».

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