В «Архызе» пройдет трехдневный фестиваль электронной музыки Texnotau JAI

Он объединит 37 артистов на двух сценах. С 3 по 5 июля на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии состоится высокогорный фестиваль электронной музыки Texnotau JAI. Мероприятие пройдет под открытым небом на протяжении трех дней.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Концерты организуют на двух площадках: в центре курортного поселка Романтик у подножия гор на высоте 1650 метров и на Верхней канатной станции Союз на склоне трассы Восток-1 на высоте 2550 метров над уровнем моря.

Название фестиваля объединяет технологичное звучание будущего с мощью гор Кавказа. Слово «джай» переводится с карачаевско-балкарского языка как «лето».

В программе участвуют 37 российских и зарубежных исполнителей. Среди хедлайнеров — Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид и другие артисты. Участники представят живые сеты в сочетании с экспериментальной этнической музыкой народов России.

«Уникальной особенностью этого летнего танцевального фестиваля на Архызе станет мощная сценография — она является главным акцентом концепции мероприятия. С помощью визуального языка фестиваля, сценического дизайна — выразительного и продуманного, в тесном диалоге с кавказскими горными пейзажами гости смогут максимально погрузиться в уникальную атмосферу природы Кавказа в сочетании с лучшими образцами современных композиций электронной музыки», — сообщает пресс-служба курорта «Архыз».

Летний фестиваль Texnotau JAI продолжает зимнее мероприятие, которое прошло с 30 декабря 2024 по 2 января 2025 года. Тогда курорт посетили более 27 тысяч человек — рекордное количество гостей.

Информация о фестивале по ссылке на официальной сайте курорта «Архыз».

https://resort-arkhyz.ru/